Торговля огнем и смертью: военный эксперт назвал первоочередную цель провокаций боевиков

Активизация обстрелов сил АТО и подконтрольных Украине территорий может свидетельствовать о подготовке широкомасштабного наступления боевиков.

Об этом военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков рассказал в комментарии "Главреду".

"Иногда они таким образом отвлекают наше внимание, чтобы в наш тыл пробрались диверсионно-разведывательные группы, создать прикрытие, чтобы работали снайперы. Так что огонь открывают и с целью прикрытия и отвлечения внимания. Да и просто иногда обострения ситуации инициируются ими для того, чтобы не расслаблялся и не засыпал личный состав, нужно поддерживать должный уровень готовности и дисциплины. Под видом этих обстрелов они могут торговать оружием и боеприпасами, списывая их на боевые затраты", — рассказал эксперт.

По его словам, постоянные вооруженные провокации, обстрелы, которые то затихают, то возобновляются, имеют разный характер. "В том числе, это может быть и подготовкой к широкомасштабному наступлению. Но это только одна из целей, которая на данный момент выглядит второстепенной. Первоочередная цель — именно держать в напряжении и оказывать периодическое давление. Была встреча в Мюнхене и другие встрече, и почти все они сопровождались усилением провокаций на линии разграничения. Это как в анекдоте — создать проблему, а потом помогать ее решать. То есть усиливаются обстрелы, а на переговорах сепаратисты говорят, что если мы сделаем то-то и то-то, то они попытаются обеспечить прекращение обстрелов. Это эдакая торговля огнем и смертью, которая постоянно происходит со стороны противника", — говорит экс-замминистра обороны.

"Однако исключать возможность широкомасштабного наступления я бы не стал. Хотя лично я считаю, что боевые действия на линии разграничения, скорее всего, будут отвлекающими. Если речь будет идти о широкомасштабных действиях, то это, наверняка, будет комплексное применение разных сил: и десанта на побережье Азовского и Черного морей, авиации, высадки парашютных десантов в глубине, поскольку сухопутные войска Украина уже способна отбить, помешав российскому наступлению. Вероятнее всего, в таком случае они будут действовать комплексно, отвлекая наше внимание от линии разграничения, где это внимание всегда сосредоточено, используя при этом неожиданные действия вроде ударов авиации и ракетных войск, провокации со стороны Крыма и Приднестровья", — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее Леонид Поляков назвал цели марионеток Кремля на Донбассе.