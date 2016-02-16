"Путаю педали": Королевская рассказала, почему проголосовала за поддержку Кабмина

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская заявила, что проголосовала против отставки правительства Арсения Яценюка по ошибке.

Она уже подала в секретариат Верховной Рады соответствующее заявление, сообщила Королевская в Facebook.

"Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против". Я против этого правительства!!!" — написала Королевская.

Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против" ((( Я против этого правительства!!!Подала в секретариат заявление!!! Что Я - ЗА отставку правительства!!!!!! Опубліковано Nataliya Korolevskaya 16 лютого 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада не поддержала отчет Кабмина и не смогла отправить правительство в отставку.