"Путаю педали": Королевская рассказала, почему проголосовала за поддержку Кабмина

Я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против", жалуется экс-министр.
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская заявила, что проголосовала против отставки правительства Арсения Яценюка по ошибке.
Она уже подала в секретариат Верховной Рады соответствующее заявление, сообщила Королевская в Facebook.
"Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против". Я против этого правительства!!!" — написала Королевская.
Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против" ((( Я против этого правительства!!!Подала в секретариат заявление!!! Что Я - ЗА отставку правительства!!!!!!Опубліковано Nataliya Korolevskaya 16 лютого 2016 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада не поддержала отчет Кабмина и не смогла отправить правительство в отставку.