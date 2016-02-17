Президенту повторно подана петиция о лишении гражданства нардепа от "Оппоблока" Новинского

На официальном сайте президента Украины продолжается сбор подписей под электронной петицией №22/019983 "За рассмотрение законности предоставления Вадиму Новинскому гражданства Украины".

Напомним, олигарх Новинский получил украинский паспорт в 2012 году из рук беглого президента Виктора Януковича, якобы "за особые заслуги".

На сегодняшний день обращение к главе государства уже поддержали более 6 тысяч украинцев. И до конца голосования остается 62 дня.

Автор петиции, житель города Николаев, призывает украинцев включиться в сбор подписей.

"Я, уроженец и житель города Николаев, одного из бывших очагов судостроения Украины, фактически градообразующей отрасли Николаева, призываю поддержать петицию за инициирование судебного рассмотрения законности предоставления Новинскому Вадиму Владиславовичу гражданства Украины, которое при сомнительных обстоятельствах и неизвестно за какие заслуги ему, российскому олигарху, было подарено нелегитимным президентом-преступником Януковичем В.Ф. в 2012 году", — говорится в петиции.

По словам автора обращения, в Николаеве "Новинский причастен к уничтожению путем банкротства Черноморского судостроительного завода, а сейчас по схожей схеме участвует в уничтожении завода "Океан".

"Это два из трех судостроительных заводов Николаева. То же касается и Херсонского судостроительного завода", — добавил автор.

Кроме того, как отмечает житель Николаева в петиции, "Новинский является главным спонсором Партии регионов, которая сейчас маскируется под названием "Оппозиционный блок".

"А в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от города Севастополь, в котором, как известно, сильные пророссийские настроения, что помогло Путину успешно аннексировать Крым. Поскольку Конституция не позволяет лишать гражданства Украины, единственный способ его отменить — это доказать незаконность его получения. Итак, при условии достижения этой петицией минимально необходимого количества голосов, президенту необходимо инициировать судебное разбирательство законности предоставления Новинскому гражданства Украины", — говорится в петиции.

Напомним, ранее, 28 октября 2015 года, на сайте Президента была зарегистрирована петиция о лишении Новинского гражданства. Авторы петиции мотивировали свое обращение к Президенту разрушительными для украинской экономики действиями Новинского — банкротствами предприятий, рейдерскими захватами, приводили конкретные примеры (приватизация и последующее исключение государства из реестра владельцев крупнейшего в Украине Ингулецкого ГОКа, банкротство банка "Форум", рейдерский захват торговой сети "Амстор" и др.).

За два месяца петиция набрала более 20 тысяч голосов и имела все шансы попасть на рассмотрение к президенту. Но 30 декабря 2015 года, через 63 дня после регистрации, по данным СМИ, сотрудники администрации президента сняли петицию с рассмотрения, посчитав данное прошение неконституционным.

Это вызвало волну бурных обсуждений в соцсетях. Люди считают, что АП не имеет таких полномочий и все петиции, которые преодолевают порог в 25 тыс. голосов, должны обязательно попадать к президенту, который будет их рассматривать и инициировать необходимые изменения. Также, почему АП только через 2 месяца приняла решение о неконституционности, когда уже необходимый барьер был почти преодолен?

Активные граждане Украины, видя разрушительную деятельность активиста "русского мира" в Украине, выступают с инициативой отправки агента Путина домой в Россию и просят украинцев поддержать петицию.