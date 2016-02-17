Президенту повторно подана петиция о лишении гражданства нардепа от "Оппоблока" Новинского

17 февраля 2016, 14:06

До конца голосования остается 62 дня.

Вадим Новинский

На официальном сайте президента Украины продолжается сбор подписей под электронной петицией №22/019983 "За рассмотрение законности предоставления Вадиму Новинскому гражданства Украины".

Напомним, олигарх Новинский получил украинский паспорт в 2012 году из рук беглого президента Виктора Януковича, якобы "за особые заслуги".

На сегодняшний день обращение к главе государства уже поддержали более 6 тысяч украинцев. И до конца голосования остается 62 дня.

Автор петиции, житель города Николаев, призывает украинцев включиться в сбор подписей.

"Я, уроженец и житель города Николаев, одного из бывших очагов судостроения Украины, фактически градообразующей отрасли Николаева, призываю поддержать петицию за инициирование судебного рассмотрения законности предоставления Новинскому Вадиму Владиславовичу гражданства Украины, которое при сомнительных обстоятельствах и неизвестно за какие заслуги ему, российскому олигарху, было подарено нелегитимным президентом-преступником Януковичем В.Ф. в 2012 году", — говорится в петиции.

По словам автора обращения, в Николаеве "Новинский причастен к уничтожению путем банкротства Черноморского судостроительного завода, а сейчас по схожей схеме участвует в уничтожении завода "Океан".

"Это два из трех судостроительных заводов Николаева. То же касается и Херсонского судостроительного завода", — добавил автор.

Кроме того, как отмечает житель Николаева в петиции, "Новинский является главным спонсором Партии регионов, которая сейчас маскируется под названием "Оппозиционный блок".

"А в 2012 году был избран депутатом Верховной Рады от города Севастополь, в котором, как известно, сильные пророссийские настроения, что помогло Путину успешно аннексировать Крым. Поскольку Конституция не позволяет лишать гражданства Украины, единственный способ его отменить — это доказать незаконность его получения. Итак, при условии достижения этой петицией минимально необходимого количества голосов, президенту необходимо инициировать судебное разбирательство законности предоставления Новинскому гражданства Украины", — говорится в петиции.

Напомним, ранее, 28 октября 2015 года, на сайте Президента была зарегистрирована петиция о лишении Новинского гражданства. Авторы петиции мотивировали свое обращение к Президенту разрушительными для украинской экономики действиями Новинского — банкротствами предприятий, рейдерскими захватами, приводили конкретные примеры (приватизация и последующее исключение государства из реестра владельцев крупнейшего в Украине Ингулецкого ГОКа, банкротство банка "Форум", рейдерский захват торговой сети "Амстор" и др.).

За два месяца петиция набрала более 20 тысяч голосов и имела все шансы попасть на рассмотрение к президенту. Но 30 декабря 2015 года, через 63 дня после регистрации, по данным СМИ, сотрудники администрации президента сняли петицию с рассмотрения, посчитав данное прошение неконституционным.

Это вызвало волну бурных обсуждений в соцсетях. Люди считают, что АП не имеет таких полномочий и все петиции, которые преодолевают порог в 25 тыс. голосов, должны обязательно попадать к президенту, который будет их рассматривать и инициировать необходимые изменения. Также, почему АП только через 2 месяца приняла решение о неконституционности, когда уже необходимый барьер был почти преодолен?

Активные граждане Украины, видя разрушительную деятельность активиста "русского мира" в Украине, выступают с инициативой отправки агента Путина домой в Россию и просят украинцев поддержать петицию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
гражданство Новинский петиция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять