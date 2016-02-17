В Блоке Порошенко обещают: Яценюк уйдет в течение трех месяцев

Существует стратегическое решение о том, что премьер-министр Арсений Яценюк должен уйти в течение трех месяцев.

Об этом по окончании экстренного заседания фракции сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, передает "Канал 24".

"Мы понимаем, что то, что произошло вчера — это ошибка. Господин Яценюк должен был уйти в отставку. Объяснения, почему это не произошло и какая ошибка произошла в нашей фракции, мы не получили. Но есть стратегическое решение о том, что Яценюк должен уйти, это должно произойти в течение трех месяцев", — отметил нардеп.

Однако, по его словам, что будет через три месяца Петр Порошенко, который также присутствовал на заседании фракции, так и не объяснил.

"Я так понимаю, что в течение трех месяцев мы должны дать оценку действиям правительства Яценюка, выразить свою позицию и каждый раз контролировать эту историю", — сказал нардеп.

Он также рассказал, что на заседании фракции было очень много обвинений и в его адрес, и в адрес его коллеги Сергея Лещенко. Депутаты не сдерживали эмоций, потому что была и ругань, и эмоциональные выступления.

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