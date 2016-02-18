В Раде хотят повторно голосовать за отставку Кабмина

В Верховной Раде народные депутаты зарегистрировали два проекта постановления о повторном голосовании за отставку Кабмина.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные парламента.

В то же время агентство уточнило, что один из документов предложили нардепы от фракций "Самопомочі" и "Батьківщини" Елена Сотник, а также Игорь Луценко соответственно.

"Другой проект постановления внесли Олег Мусий, Дмитрий Добродомов, Богдан Матковский и Андрей Антоныщак", — добавили журналисты.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада не поддержала постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия КМУ)" (№4080), за него проголосовали только 194 народных депутата при необходимых 226 голосах.