Парубий опроверг переголосование по Кабмину, а Луценко настаивает на отставке Яценюка

Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что переголосование по вопросу недоверия правительства не планируется.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра результатов голосования за выражение недоверия правительству, сообщает УНИАН.

"Юридически нет такого механизма. В Верховной Раде проходит голосование и, если у кого-то не сработала даже карточка, это не является основанием для переголосования", — сказал Парубий и добавил, что депутаты должны быть на рабочем месте, а они "больше на эфирах проводят времени, чем в сессионном зале".

Так, по его словам, "неголосование или карточка не сработала" не является основанием для проведения голосования.

"Голосование прошло, и не планируется никакого переголосования по этому поводу", — отметил Парубий.

В то же время лидер парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что в ближайшие три недели премьер Арсений Яценюк должен предложить новый состав правительства либо уйти в отставку, иначе будет рассматриваться вопрос о недоверии ему лично.

"У нас впереди три непленарные недели, во время которых премьер-министр должен определиться: либо он предлагает такой новый состав правительства и такую конкретную программу, которая соберет парламентское большинство — 226 депутатов, либо он осознает, что он лично этого сделать не может, и сложит с себя полномочия", — сказал Луценко в комментарии журналистам.

По его словам, если Яценюк не сделает тот или другой шаг, то, "очевидно, придется повторно принимать решение о недоверии уже, собственно, не правительству, а премьер-министру ".

Депутат отметил, что законодательство запрещает поднимать вопрос об ответственности правительства дважды на одной сессии Рады, но "есть еще вопрос ответственности премьер-министра".

"Отставка премьер-министра влечет за собой отставку правительства. Это можно сделать, но я не сторонник этого", — сказал Луценко.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.