Сепары перли напролом, немало полегло: волонтер рассказал подробности боя под Марьинкой

Во время вчерашнего боя под Марьинкой силы АТО уничтожили большое количество боевиков, которые пытались атаковать напролом.

Об этом волонтер, блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец написал на своей странице Facebook.

По его словам, ничего экстраординарного не произошло: "Обычный день. К таким обстрелам все привыкли. Подшефные из 14-й (отдельной мехбригады Сухопутных войск ВСУ) "Грады" не подтверждают. По нашим лупили из минометов и зениток. Много стрелкотни".

"Сепары подлезали к нашим позициям на расстояние выстрела из подствольника. Сколь сепаров полегло — пока не понятно. Но точно полегло немало. Они как всегда перли напролом", — пишет волонтер.

"На одном из участков сепара в спину догнали свои же из зенитки. Зрелище то ещё. Бой был долгим. Потом наших задолбало, и на позиции подошли несколько "жестких ультиматумов". После этого сепары стихли", — рассказал Пятигорец.

"Ребята просят не разгонять в сети ненужную изжогу, так как считают, что это часть плана "дырявых" по отвлечению внимания. Так что нужно быть бдительными. По потерям — в 14-й один лёгкий 300-й", — добавил волонтер.

Напомним, у Марьинки боевики сжимают ударный кулак: гонят "Грады", десятки танков и бронемашин.