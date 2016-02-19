Яценюк рассказал, как в Раде на министров выливают "бочку дерьма"

В парламенте на министров Кабмина, которые делали свою работу, "выливают бочку дерьма".

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк говоря об отчете правительства в Раде в интервью телеканалам, передает "112 Украина".

"Даже унижения, я-то это выдержу. А мои члены Кабмина? Это молодые люди, или люди, которые никогда не были в политике. Они, действительно, искренне переживают. Их подчиненные, их замминистры. Они жили этим. И тут отчет правительства, страна, которая наконец-то начала за последние 2 квартала иметь экономический рост, страна, которая имеет независимость по газу, которая платит зарплаты и пенсии, списала долги. И каждый делал свою часть работы. И здесь они заходят в парламент и на них выливают просто бочку дерьма. И я их понимаю как человек. Еще раз говорю, я это проходил, поэтому мне гораздо легче. Но мне за них просто обидно. Мне обидно за всю ту молодежь, тех людей, которые начали строить новую страну", — заявил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк заявил о том, что Президент Украины Петр Порошенко в своем заявлении призвал Кабинет министров не к отставке, а к его переформатированию.