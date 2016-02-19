Порошенко призывал не к отставке Кабмина, а к его переформатированию — Яценюк

Президент Украины Петр Порошенко в своем заявлении призвал Кабинет министров не к отставке, а к его переформатированию.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил в интервью украинским телевизионным каналам, передает УНИАН.

"У каждого премьера непростые отношения с Президентом, у каждого Президента — непростое отношение к премьеру. Но в современных условиях не может быть даже речи о персональных отношениях, речь идет об ответственности за судьбу страны. И с Президентом Порошенко мы встречаемся практически ежедневно", — сказал Яценюк, комментируя заявление главы государства накануне голосования парламентом резолюции о недоверии правительству.

"Президент в своем заявлении не призывал к отставке, он призвал к переформатированию правительства, а уже дальше политические силы стали говорить о том, что якобы там было такое обращение", — отметил премьер.

Напомним, 16 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.