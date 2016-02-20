Путин заявил крымчанам: нужно "еще немного потерпеть"

Путин пообещал крымчанам "решить проблему поставок электроэнергии на полуострове согласно графику".
Российский президент Владимир Путин заявил, что жителям оккупированного Крыма "нужно немного потерпеть".
Об этом он сказал во время встречи хозяина Кремля с главой оккупационной власти Крыма Сергеем Аксеновым, пишет ТАСС.
Путин пообещал крымчанам "решить проблему поставок электроэнергии на полуострове согласно графику".
"Вторую очередь энергомоста с Кубани в Крым могут ввести "до 1 мая, или досрочно". Нужно еще потерпеть немного, думаю, что коллеги справятся до 1 мая точно, а, возможно, и раньше", — сказал Путин.
В свою очередь Аксенов подчеркнул, что жители Крыма относятся к этой проблеме "терпеливо и с пониманием".
Напомним, в заявлении МИД отмечается, что Украина требует от России прекратить оккупацию, репрессии и многочисленные провокации против украинских граждан и проукраинского населения Крыма.