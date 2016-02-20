Путин заявил крымчанам: нужно "еще немного потерпеть"

Российский президент Владимир Путин заявил, что жителям оккупированного Крыма "нужно немного потерпеть".

Об этом он сказал во время встречи хозяина Кремля с главой оккупационной власти Крыма Сергеем Аксеновым, пишет ТАСС.

Путин пообещал крымчанам "решить проблему поставок электроэнергии на полуострове согласно графику".

"Вторую очередь энергомоста с Кубани в Крым могут ввести "до 1 мая, или досрочно". Нужно еще потерпеть немного, думаю, что коллеги справятся до 1 мая точно, а, возможно, и раньше", — сказал Путин.

В свою очередь Аксенов подчеркнул, что жители Крыма относятся к этой проблеме "терпеливо и с пониманием".

Напомним, в заявлении МИД отмечается, что Украина требует от России прекратить оккупацию, репрессии и многочисленные провокации против украинских граждан и проукраинского населения Крыма.