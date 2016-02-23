Разведчики узнали, что в Донецк привез новый "гумконвой" России

Замдиректора департамента ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в захваченный боевиками Донецк авто из нового "гумконвоя" РФ привезли боеприпасы и оружие, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что в город въехали два российских транспортных средства, в которых, в частности, было стрелковое оружие.

"То есть Россия снова возобновляет вместе с поставками гуманитарных грузов и поставки вооружения", — отметил заамдиректора департамента ГУ разведки оборонного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что российские "гумконвои" привозят на восток Украины боеприпасы, после их прибытия террористы с новой силой начинают атаковать позиции военнослужащих нашей страны.