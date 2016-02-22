Стенограмма СНБО по Крыму: Турчинов требовал мобилизации, Тимошенко хотела мирную конференцию

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассекретил стенограмму заседания от 28 февраля 2014 по вопросу аннексии Автономной Республики Крым и возможной войны с Российской Федерацией.

В стенограмме говорится, что, по данным Министерства обороны, которые в то время представил и.о. министра обороны Игорь Тенюх, под прикрытием учения вооруженных сил Российской Федерации происходит концентрация российских войск вдоль всего украинского-российской границы.

"Их цель — не просто демонстрация сил, а реальная подготовка к вторжению на нашу территорию: переход и выполнение боевых задач. На Киевском, Харьковском и Донецком направлениях уже сконцентрированы 38 тыс. человек, 761 единица вооруженной танковой техники, 2200 бронированных машин, 720 артиллерийских систем и залпового огню, также до 40 ударных вертолетов и 90 вертолетов боевого обеспечения и 90 самолетов штурмовой авиации. В акватории Черного моря на боевое дежурство вышли 80 военных кораблей РФ", — заявил Тенюх на заседании СНБО 28 февраля 2014 года.

В стенограмме также сообщалось, что участники заседания вели бурную дискуссию, стоит ли вводить военное положение и объявлять войну с Россией. Интересно, что с этой инициативой выступил и был единственным, кто ее поддерживал, тогдашний и.о. президента Украины, один из лидеров политической партии "Народный фронт" Александр Турчинов.

"Мы должны сделать все, чтобы быть способными защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада, — сказал тогда на заседании Турчинов. — Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения. Кто "за"? Ясно. "За" — один Турчинов. Это означает, что решение не принято", — говорится в стенограмме.

В то же время, самым активным его оппонентом стала присутствовавшая на собрании Юлия Тимошенко, которая подчеркнула, что Украина не имеет ресурсов для ведения войны, а Путин получит основания для захвата территории Украины.

"Мы должны придумать какие-то нестандартные ходы. Например, пригласить послов европейских стран на какой-то европейский саммит в Киев или Крым, провести конференцию по вопросам мира. Мы должны вместе писать обращения в НАТО, США за миротворческими войсками. Задействовать все дипломатические связи. Поэтому я очень прошу вас не делать поспешные шаги", — заявила Тимошенко.

Лидер фракции БЮТ также ответила на замечание Турчинова о необходимости мобилизации и переброски войск из Центра и Запада на Восток и Юг.

"Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ездить по улицам города? Это спровоцирует панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблемы с продовольствием, топливом", — сказала Тимошенко.