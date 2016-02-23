Экс-посол США объяснил, как Путин потерял Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путин потерял Украину для своей страны на протяжении следующих нескольких поколений, захватив Крым и начав войну на Донбассе.

Об этом директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в нашей стране Джон Хербст заявил в Вашингтоне (столица Штатов) во время экспертной дискуссии, пишет Укринформ.

В то же время он уточнил, что уровень агрессии РФ превратился в глобальную опасность для международного мироустройства.

"Неправильно отрицать региональное лидерство России и неверно считать кризис в Украине региональным конфликтом, когда вторая в мире по военной мощи страна силой изменяет границы в Европе", — отметил эксперт.

Напомним, ранее Джон Хербст выразил мнение, что власти Российской Федерации могут нарушить Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе, чтобы захватить "дополнительные небольшие куски украинской территории".