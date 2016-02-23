Экс-депутат Госдумы: Путин уйдет из Сирии и усилит давление на Украину

23 февраля 2016, 16:32

Украине, сама по себе она не может быть глобальной целью Путина, говорит Боровой.

Боровой на Майдане в День памяти Героев Небесной Сотни

В Кремле планируют усиление на украинском направлении. России нужна постоянная война, а президенту Владимиру Путину необходимо поддерживать россиян в состоянии психологической мобилизации против внешнего врага, так как в Сирии все это может быстро закончиться.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой в интервью ЛІГА.net.

"Путину необходимо поддерживать россиян в состоянии психологической мобилизации против внешнего врага, а в Сирии все это может быстро закончиться. Amnesty International уже отреагировала на бомбардировки российской авиацией. Россия предупреждена, и, насколько я понимаю, им нужно оттуда хотя бы временно выходить. У российского руководства уже появилось понимание того, что защищать Асада — это абсолютно бесперспективно.

По его словам, есть инсайдерская информация, относительно концентрации вооружений, появления в Донецке российского спецназа. Это косвенная информация, конечно, но все же она есть.

Он отказался спрогнозировать дальнейшую ситуацию на Донбассе.

"Прогнозов не делаю, потому что во многом ситуация мало предсказуема и развивается спонтанно. Путин — тактик, а не стратег. Он занимается короткими перебежками, используя тактику мелких провокаций. Он ведь не профессионал в политике и военном деле. К примеру, у Путина нет глобальных целей, есть цели локальные, тактические.

При всей любви к Украине, сама по себе она не может быть глобальной целью. Это изначально также планировалась как цель тактическая. Глобальные цели — это цели, эквивалентные понятию мирового господства. Украина и, в частности, Крым — тактические цели. Понятно, что это все временные достижения, временные цели. Мировое сообщество с этим не смирится. Оккупированные территории Украины, это же не узкая полосочка земли Приднестровья, и даже не Абхазия.

Вообще, конечно, если бы не слабая реакция Запада в российско-грузинской войне, то, быть может, и последующего всего в Украине можно было избежать. Было понятно, что план Медведева-Саркози — не решение конфликта, а его заморозка.

Что касается реализуемости Минских соглашений, то это инструмент тактической задачи России — не допустить развития Украины, максимально затянуть ситуацию. Украина в Минских соглашениях абсолютно не заинтересована, — отметил Боровой.

Напомним, ранее Боройой отмечал, что во внешней политике России наступило новое качество. Каждый из регионов военной активности России в отдельности выглядит, как сложно решаемая проблема – Сирия, Украина, Турция, граница со странами Балтии, даже ядерный шантаж всего остального мира.

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