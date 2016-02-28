Активист о захвате Крыма: "русский мир" не скрывал своей подлости и бесхребетности

26 февраля 2014 года десятки тысяч крымских татар вышли на митинг в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины, однако они не ожидали, что сторонники "русского мира" окажутся таким подлыми и захватят полуостров.

Об этом активист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

"По сути, "русский мир" оттуда никуда и не уходил. Он там всегда присутствовал. Причем нагло, бесцеремонно. Даже не скрывал своей подлости и бесхребетности. И украинское государство позволило тому, что произошло, случиться. Я имею ввиду неопределенную позицию по Крыму, по его украинизации на протяжении всех лет независимости", — рассказал Вельдар.

"В тот день вышло достаточное количество людей, чтобы переломить ход событий. На тот момент недальновидность украинских политиков не позволила просчитать, что может произойти. Откровенно говоря, никто не ожидал такого удара в спину от так называемого "братского народа". Никто не думал, что может быть задействован российский спецназ, что они захватят Верховный Совет, Совмин. В митинге 26 числа принимали участие не только крымские татары — на сторону правды и демократии встали все этносы, проживающие в Крыму. Да, в основном, это были крымские татары", — подчеркнул активист.

Напомним, ранее активист рассказал, почему украинские силовики в Крыму массово становились предателями.

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