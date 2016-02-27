"Слив" стенограммы СНБО по Крыму может сыграть на руку врагу — СМИ

Украинское руководство не осознает возможных последствий от засветки секретной информации, содержащейся в стенограмме СНБО по Крыму.

Об этом идет речь в в статьена ZN.UA об опубликованной стенограмме заседания СНБО.

"Разговоры о том, что "враг и так все знал", — глубоко невежественны. Любой контрразведчик-профи пояснит вам, что обнародование подобных сведений невозможно в принципе по ряду причин. Сколь компетентным ни был бы источник получения конфиденциальной информации, враг никогда не может быть уверен в ее абсолютной идентичности. Получив бесплатную возможность сличить добытую информацию с реальной, он получает в распоряжение точную, глубокую и ясную картину. Позволяющую анализировать все. Компетентность своих источников. Методологию, логику и характер принятия решений. Степень психологической устойчивости высших должностных лиц, особенности их характера, реакцию, уровень готовности принимать решения, их слабые места (любезно представленный врагу материал дает обильную пищу для изучения). А еще — дает возможность вычислить наши источники и проанализировать способы добывания информации (а ряд данных, фигурировавших в стенограмме, был взят не из Интернета)", — говорится в статье.

В материале отмечается, что если речь идет о событиях двухлетней давности, то это ничего не меняет — скрупулезный анализ прошлого как раз и помогает избегать ошибок в будущем. В этом случае — помогает врагу.

Власть могла "слить" любую дезу, но ни в коем случае не "засвечивать" реальную информацию, отмечает газета.

"Сам факт сознательного обнародования стенограммы свидетельствует о том, что вожди остались такими же мелочными и несостоятельными. Потому что политику-государственнику никогда не придет в голову жертвовать национальной безопасностью ради достижения грошовых узкополитических целей — компрометации оппонентов-соратников и желания оправдаться в глазах избирателей. Тем более что попытка оправдаться вышла жалкой — в этой истории нет героев. Есть карикатурные "кровавые пасторы" из низкосортного ЛНРовского журнальчика "Вежливые человечки". И то, что бонзы даже не поняли, что сделали, не может не вызывать тревогу за судьбу государства", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО рассекретил стенограмму по захвату Крыма.