Полторак рассказал, сколько украинцев могут призвать в рамках новой волны мобилизации

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае необходимости проведения следующей волны мобилизации в Украине на военную службу могут призвать 10-12 тыс. человек.

Об этом он сообщил во время брифинга в Харькове, пишет "Громадське ТБ".

В то же время чиновник уточнил, что украинское государство в перспективе может он нее отказаться.

"Если у нас в ходе демобилизации увольняется сейчас 45 тыс. личного состава, то даже если будет необходимость мобилизации, эта цифра может быть 10-12 тыс.", — отметил Полторак.

По его словам, решение об увеличении денежного обеспечения военнослужащих дает надежду, что со временем наша страна вообще откажется от мобилизации, если не будет активных боевых действий.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, начальник Генштаба генерал Виктора Муженко заявлял, что очередная волна мобилизации тесно связана с демобилизацией военных. Ознакомиться с его мнением можно здесь.