Яценюк заявил, что он легитимный и потребовал поддержать Кабмин

Политические силы должны прекратить противостояние и поддержать деятельность правительства.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в программе "10 минут с премьер-министром", сообщает УНИАН.

"Мы не имеем права останавливать реформы и права на борьбу между своими. Мы обязаны двигаться вперед", — подчеркнул Яценюк.

"Обращаюсь к президенту и всем национальным политическим силам. Или выйдите к обществу с альтернативной реалистичной программой и действенной командой, способной ее обеспечивать, — только программой, а не предвыборными лозунгами. Или прекратите взаимную вражду, уймите страсти, переступите через личные чувства и поддержите план действий страны на этот год", — подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что более года его правительство работало в "жестких, часто враждебных условиях".

"Мои коллеги были ежедневной мишенью для лжи, клеветы и обвинений", — отметил премьер.

"Мы рассчитывали, что реальность наших шагов перевесит виртуальность лжи. Не хуже внешнего врага против изменений работали внутренние противники: популизм, невежество, попытка реванша старых схем и воздействий", — подчеркнул он.

Глава Кабмина отметил, что "управление реформами подрывалось противоречиями в Конституции. Страх потерять рейтинг делало слабыми тех, кто должен был бы демонстрировать лидерство".

Он заявил, что попытки навязать правительству чужую волю заставили членов Кабинета министров публично провозгласить принципы, "которые являются красной чертой".

"Ни одного неконституционного вмешательства в работу правительства. Никакого давления для восстановления коррупционных практик. Ни одной остановки реформ", — подчеркнул он.

По мнению главы правительства, отставка Кабмина приведет к тотальному кризису в государстве.

"В политической истерии я не вижу заботы об Украине. Вижу обычный расчет: дорваться до власти. Для этого — отправить правительство в отставку, через временный статус парализовать центральную исполнительную власть, заставить президента согласиться на досрочные парламентские выборы, чей результат является вполне предсказуемым — они завершатся руиной", — подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что обращался к парламенту с требованием рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, и это решение не поддержали большинство депутатов.

"Таким образом правительство юридически является полностью легитимным и продолжает работать. Но политическая неопределенность остается, и ей необходимо положить конец", — подчеркнул Яценюк.

"Ответственность за это лежит на всех нас — на президенте и его фракции, на других политических силах, которые формировали коалицию "Европейская Украина", — это "Народный фронт", "Батькивщина" "Самопомич" и Радикальная партия Олега Ляшко, которые подписывали коалиционное соглашение и утверждали программу действий Кабинета министров. Именно ту программу, которую мы как коалиционное правительство выполняли и продолжаем выполнять", — подчеркнул он.

Яценюк заверил, что правительство действовало и готово продолжать борьбу.

Напомним, ранее эксперт рассказал, кто может стать премьером после Яценюка.