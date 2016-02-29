Нардеп: Яценюк дал четкий вариант выхода страны из политического кризиса

Вчерашнее обращение премьера Арсения Яценюка к президенту и всем национальным политическим силам дает четкий путь выхода страны из политического кризиса, в который ее втянули безответственные политики, рвущиеся к власти.

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам бюджета Олег Медуница.

"Первый путь — мы принимаем обновленную программу действий правительства, под эту программу создаем большинство и дальше работаем по этой программе и утверждаем необходимые для выполнения законы. Второй вариант, когда мы себе скажем, что нам нужна новая альтернативная программа, и будем совместно искать для ее выполнения новых людей", — заявил Медуница.

Представитель "Народного фронта" подчеркнул, что пока не видит новой достойной команды для реальной работы, поскольку большинство политиков уже соревнуются предвыборной лозунгами и пещерным популизмом.

"Премьер-министр очень четко расставил все на свои места, теперь мяч на поле президента Петра Порошенко, его политической силы — фракции БПП и всей Верховной Рады. Мы должны совместно переступить через личные обиды и принимать необходимые для страны решения", — резюмировал Медуница.

фото: nfront.org.ua