Политолог объяснил, почему Порошенко любит говорить о "руке Кремля"

Заявления президента Петра Порошенко об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе зачастую звучат, как только усиливается критика власти.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик рассказал на чате в "Главреде".

"Власть говорит о наступлении российских террористов, как только усиливается критика деятельности. Это уже обычная практика. Как только в парламенте ставят под сомнение необходимость принятия тех или иных законодательных инновации со стороны Банковой, Петр Порошенко или его представители заявляют, что завтра Россия будет бомбить Киев", — заметил политический эксперт.

"Это наблюдается, и когда спрашиваешь, почему такие высокие цены, почему отсутствуют реформы в экономике, почему растут тарифы, почему не проведена деолигархизация. На все эти вопросы в АП отвечают: "У нас война. И завтра Россия пойдет на Киев". Всех, кто критикует, называют "рукой Кремля". Это традиция", — считает политолог.

Комментируя вопрос о том, какие рейтинги будут у политических партий, если парламентские выборы состоятся осенью, и какой может быть коалиция директор Центра исследования проблем гражданского общества рассказал: "Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что существующие политические игроки теряют поддержку населения, есть запрос на новые политические проекты, людей, которые способны изменить систему и, собственно, на само изменение системы".

"Существующий расклад в Раде не исчерпывает всего многообразия взглядов наших граждан. Есть устойчивые 25%, которые не готовы доверять партиям и полагаются только на собственные силы. Будущее они видят в продолжении революции и замене политического класса. Если говорить о возможной модели парламента после досрочных парламентских выборов, то, очевидно, что таких партий, как "Народный фронт", в будущей ВР не будет. Политсила Яценюка растворится в сторонниках других реформистских проектов. Значительно меньше голосов наберут БПП и "Самопоміч". Но я не исключаю, что Радикальная партия Ляшко и "Батьківщина", а также политсила Саакашвили и, возможно, "Свобода" наберут больше голосов", — подытожил Кулик.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что конфликт на Донбассе будет постоянно кровоточить. Боевики не сложат оружие, а, наоборот, будут провоцировать нестабильность.

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