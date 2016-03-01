Российские наемники продолжают нарушать Минские соглашения: 54 раза обстреляли позиции сил АТО

Ночь в зоне проведения АТО прошла неспокойно. Всего за сутки российские террористические войска 54 раза обстреляли позиции сил АТО, 35 таких обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и 19 - на Мариупольском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Продолжая нарушать Минские соглашения, российские наемники около 18.00 из миномета обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Гнутово. Опорные пункты в районе Красногоровки, Песок, Троицкого, Водяного боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Неприцельный огонь из миномета калибра 82 мм в 18.00 боевики вели по Красногоровке, а в 19.00 из 120-мм миномета по позициям вблизи Невельского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели неприцельный огонь по нашим позициям вблизи Новгородского, Троицкого, Новоселовки Второй и Песок.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка.

