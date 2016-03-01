Дипломат рассказал о попытках Кремля легализовать военных РФ на Донбассе

Кремль хочет создать на оккупированных территориях Донбасса "народную милицию", которая будет состоять из российских военных.

Об этом экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил в эфире телеканала ICTV.

"Кто такая "народная милиция" в их видении? Или это те же 2 армейские корпуса, в которых поменяют статус? Они сегодня являются армейскими корпусами, которые подчинены Генеральному штабу Вооруженных Сил РФ, а завтра они будут "народной милицией", — возмутился Безсмертный.

По его словам Россия отказалась от предложения Украины: "Мы предлагаем, чтобы в момент обеспечения безопасности компонент безопасности мониторился сразу тремя участниками на пропорциональной основе. Скажем, если речь идет об элементарном общественном порядке, то патруль состоит с 2 представителей украинской полиции, 2 представителей местной общины, 2 представителя полицейского контингента ОБСЕ".

Напомним, ранее Безсмертный рассказал, что Россия продолжает гнать на Донбасс военную технику, оружие, боеприпасы и кадровых военных, поэтому речь о снятии санкций не должна идти.