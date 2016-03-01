Экс-премьер РФ готов вернуть Крым Украине: законность должна быть восстановлена

Экс-премьер РФ (2000-2004), российский оппозиционный политик Михаил Касьянов заявил, что его политическая сила, в случае прихода к власти в России, готова вернуть Крым Украине.

Об этом лидер партии "ПАРНАС" заявил в интервью Радіо Свобода.

"Это было незаконно, это была аннексия, что называется в международном праве, поэтому законность должна быть восстановлена. Мы сядем за стол переговоров с выбранным украинским правительством, и будем все это обсуждать. Я не вижу никаких проблем для открытого обсуждения этих вопросов", – сказал Касьянов.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что в случае прихода его политической силы к власти Касьянов готов вернуть Крым Украине, политик ответил "да".

Он также пообещал в случае прихода к власти за один день закончить войну на востоке Украины.

По словам Касьянова, экономическая ситуация в России и давление Запада вынуждают президента Владимира Путина ослабить давление на оппозицию на предстоящих выборах, и у демократических партий появляется шанс возглавить страну.

"В 2016 году будут федеральные выборы в Государственную думу, мы рассчитываем, что власть эти выборы не отложит, не отменит, допустят нас к выборам, и это означает, что альтернативу нынешней власти формируем мы", – заявил Михаил Касьянов.

По его словам, смена власти в России может произойти постепенно в три этапа: на выборах в Государственную думу в 2016-м, на региональных выборах в 2017-м, и на выборах президента в 2018-м. Если же Путин не воспользуется возможностью ослабить давление на оппозицию, то уже с осени в России начнут созревать революционные настроения, прогнозирует политик.

Напомним, лидер российской партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что ее политическая сила сможет решить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь. Однако позднее она сказала, что СМИ неправильно истолковали ее слова.