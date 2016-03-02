Семенченко официально идет в мэры Кривого Рога

Экс-комбат батальона спецназа Нацгвардии "Донбасс", нардеп депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко официально выдвинул свою кандидатуру на перевыборы городского головы Кривого Рога.

"Да, это правда. Я подал документы", — сказал Семенченко "Украинской правде".

Он объяснил, что решение о выдвижении его кандидатуры местное отделение "Самопомочі" приняло еще в воскресенье, 28 февраля. Но еще три дня потребовались на подготовку документов.

"Я не привык бросать людей в таких ситуациях. Когда мы сделали из Кривого Рога, фактически, образец, а Юрий Милобог отказался выдвигаться и предложил мне, то город может превратиться в прецедент того, как все не удалось, слилось и тому подобное", — объяснил он.

Кривой Рог. Город который заставил говорить о себе всю Украину. Криворожане своей жаждой справедливости, настойчивос... Опубліковано Семеном Семенченком 2 березень 2016 р.

Нардеп прогнозирует, что кампания будет очень сложной, особенно борьба с Юрием Вилкулом.

Напомним, мэром Кривого Рога избран действующий глава города Юрий Вилкул(баллотировался от "Оппозиционного блока"), он получил 89 тыс. 209 голосов (49,25%), а его соперник (представитель "Самопомочі") Юрий Милобог — 88 тыс. 457 (48,83%).

Позже председатель второй политсилы Андрей Садовый заявил, что она будет оспаривать в суде результаты выборов. Также по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

При этом из-за участия своих новоизбранных депутатов Криворожского совета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батьківщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.

30 января президент Петр Порошенко подписал закон о внеочередных выборах криворожского городского головы.