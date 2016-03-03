Савченко возмущена российским судом: "Вы облажались, ребята"

В суде над украинской летчицей Надеждой Савченко снова объявили перерыв, она выступит с последним словом 9 марта.

После выступления защиты во время прения сторон Савченко успела сказать всего несколько предложений после чего судья объявил о перерыве суда, пишет 112 Украина.

В свою очередь, Савченко во время своего короткого выступления сказала, что стороне обвинения не удалось доказать ее вину. Также она заявила, что объявит сухую голодовку уже завтра, если ей не дадут выступить с последним словом сегодня.

Савченко также заявила обвинению, что ему никто не верит даже в России, пишет издание.

"Вам никто даже в России не верит. Вы облажались, ребята, по полной", — отметила она.

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Видео: Радио Свобода