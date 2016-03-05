Дипломат рассказал, что Украине навязывают на встрече в Париже

Дипломат Александр Хара заявил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Париже выглядит как навязывание Украине капитуляции.

Об этом эксперт "Майдана иностранных дел" рассказал в комментарии "Обозревателю".

"Когда говорят, что в Париже будут говорить о "модальности" проведения выборов на Донбассе, то за такими красивыми словами скрыта капитуляция Украины", — сказал Хара.

Он уверен, что корень проблем находится в "Минске-2", который навязывает ложную, но выгодную для РФ трактовку действительности. "Минск-2" предусматривает фактически гражданскую войну, а у нас оккупация Крыма и война с РФ на Донбассе",— отметил он.

Хара также считает, что "в ЕС думают, что экономические проблемы РФ повлияют на политический процесс. Но это правило действует в демократических странах, а не в РФ. Путина не сильно задевают экономические проблемы. Он понимает, что должен достичь своих политических целей в Европе, а потом это позволит хорошо отбить потраченные деньги".

"ЕС будет давить на Украину: выборы на Донбассе для легализации российских агентов, изменения в Конституцию и признание гражданской войны. Нам попытаются оформить капитуляцию", — подытожил Хара.

Напомним, глава МИД Павел Климкин заявил, что переговоры в Париже были сложными: Россия не готова идти дальше в вопросе безопасности.