В Кремле не захотели комментировать голодовку Савченко

В Кремле отказались комментировать судебный процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос касательно объявления подсудимой голодовки, пишет ТАСС.

"Это я не хотел бы никак комментировать, это не вопрос, который относится к нашей повестке дня", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что судебный процесс продолжается "и здесь какие-то комментарии с нашей стороны вряд ли были бы допустимы".

Напомним, ранее адвокати Савченко посетили ее в СИЗО, где пытались уговорить украинскую летчицу не идти на сухую голодовку, но ее решение осталось прежним. Она также передала свое последнее письмо из тюрьмы.

Как известно, прокуратура России просит суд приговорить Савченко к 23 годам тюрьмы.

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