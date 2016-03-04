День второй дебатов. Почему Надежда Савченко объявила сухую голодовку

Сегодня, 3 марта, в городском суде Донецка Ростовской области как никогда многолюдно. Только журналистов на последнее заседание по делу Надежды Савченко приехало около шестидесяти человек. Всех пускают исключительно по спискам аккредитации. Тут же дипломаты и представители правозащитных организаций. Проходящая под конвоем Надя успевает крикнуть: "Слава Украине!".

Большинство представителей СМИ в зал не попадают. В первом ряду сидит сестра Нади — Вера Савченко. Присутствуют два адвоката и два прокурора. "Защитник Полозов будет после обеда", — говорят журналисты. "Прикомандированный из Генпрокуратуры" обвинитель Филипчук не явился. "Я не понимаю, почему человек получил звездочку и так быстро уехал", — замечает Савченко. Она требует, чтобы ей не только дали слово, но и весь суд закончился сегодня.

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Первым слово берет адвокат Илья Новиков. Он сегодня не в вышиванке, а как во времена игры в "Что? Где? Когда?" — в бабочке. На столе — несколько ватманов. Новиков начинает говорить, стоя за кафедрой, развернутой к телекамерам. Второй адвокат — Марк Фейгин то и дело всматривается в экран мобильного телефона.

Новиков говорит о том, что дело об убийстве журналистов было возбуждено 17 июня поздним вечером. И не только по убийству, но и по "запрещенным методам ведения войны". Более того — в составе Следственного комитета было создано новое управление, призванное заниматься расследованием "большого украинского дела" с целью доказать, что украинская армия воюет с применением запрещенных методов. По этому делу были заочно "арестованы" представители украинской власти. "И вот у группы следователей появилась конкретная красивая хорошая цель, первый живой обвиняемый", — говорит Новиков.

В конце июля начальник этого специального управления дает интервью одному из российских изданий. В нем он говорит и о "деле Савченко". С его слов, вина Надежды подтверждается данными детализации телефона, ее собственноручными записями и показаниями ее и других лиц. Мол, она хотела убить журналистов. Позднее — в конце апреля 2015 года Следственный комитет изменил квалификацию — убийство журналистов теперь связано не с профессиональной деятельностью. "Теперь группа хотела убить не журналистов, а всех мирных людей", — говорит Новиков. Правда, вчера во время прений обвинение все-таки одумалось и исключило пункт о покушении на шестерых граждан Украины, так как это превышает юрисдикцию российского суда.

Алиби Савченко

Новиков рассказывает о двух алиби Савченко, доказывающих, что в момент гибели журналистов Надежда уже была в плену. По словам адвоката, они есть в материалах, приобщенных к делу самим следствием. "Первое — содержится в 9 томе", — говорит Илья. Это сведения о том, что после 10 утра телефон Надежды обслуживался базовыми станциями, находящимися в Луганске. Следствие пыталось опровергнуть данные — они нашли "эксперта", который представил список базовых станций компании МТС и дал общие показания, что в то время были перебои связи из-за боевых действий.

Второе алиби, более интересное для защиты, — видеозаписи гражданина РФ Егора Русского. Он делал их в день, когда Савченко была взята в плен. "Все видели это видео, где Савченко в повязке", — адвокат демонстрирует желтую бандану с надписью "самооборона Майдана".

На камере Русского, по словам Новикова, вероятно, было сбито время. Однако на записи видны тени, отбрасываемые на дорогу. Адвокат показывает распечатку кадра. Судья протестует. Новиков возражает. Возмущается и сама Савченко, мол, ей не разрешают защищаться.

Новиков говорит, что было несколько десятков файлов. Защита просила сделать экспертизу по каждому из них. Но ей было отказано. "Специалистам" показали лишь 11-секундный отрывок, на котором не было ни одной тени. Адвокаты все-таки провели независимую экспертизу. Она доказывала, что Савченко была взята в плен гораздо ранее 12:30, как на том настаивает обвинение.

То, что боевики называют в своих показаниях одно и то же время — после полудня, это "потому что им посоветовали так сказать", говорит Новиков. Он вспоминает о показаниях Веры Савченко, которая говорит, что связь с Надей потеряла до десяти утра, двух украинских бойцов, Руснака и Григорьева, утверждающих, что пленную летчицу вели до 11 утра.

Далее переходит к обстоятельствам, связанным с вышкой, с которой Савченко якобы корректировала огонь. Повторяет, что на нее взобраться без специальных приспособлений невозможно — первые ступеньки начинаются на высоте семи метров. "Как преодолеть эти 7 метров — большой вопрос. Нам рассказали, как это делается — подгоняется грузовик или специальная стремянка… Но это не та операция, которую сделает женщина с простреленной правой рукой", — говорит Илья Новиков.

Напомним, боевик Дмитрий Ословский на суде вдруг вспомнил, что у него был погибший друг "Шатун", который взбирался на вышку по лестнице и говорил, что с нее открывается хороший вид на поселок Металлист и тот перекресток, где были убиты российские журналисты. "Погибший "Шатун" удобен обвинению тем, что его нельзя переспросить и проверить — правда он лазил на мачту или нет", — говорит Новиков.

"Я могу говорить тут долго, у нас много аргументов. В деле много нестыковок, — продолжает тот. — Но я передам слово коллегам. У меня и коллег по этому делу завидное положение, нам не надо бороться за каждый год. Знаете, честно говоря, не интересно. Гособвинение запросило 23 года (кто-то из зала с сарказмом выкрикивает: "Мало, надо было больше"). Было бы 25 — ничего не изменилось бы. Было бы 10 — не было лучше…".

Илья Новиков предупреждает: апелляции после приговора не последует.

"За процессом наблюдает весь мир, — говорит адвокат. — В зале дипломаты, сотрудники посольств, дело не останется без внимания и после приговора. Я абсолютно убежден, что нам удастся добиться политического освобождения Надежды Савченко".

Перерыв. Марк Фейгин анонсирует в твиттере: "Итак, после обеда выступит Николай Полозов в прениях сторон с обстоятельным анализом событий по 23 июня 2014 года, связанным с похищением".

Неделя в отеле и первый официальный допрос

После часового перерыва за кафедрой Николай Полозов. Марк Фейгин читает какие-то документы на бумаге, Илья Новиков — в ноутбуке. Надежда Савченко присела в углу "аквариума".

Как и предполагалось, Полозов говорит о событиях 23 июня, когда, по версии следствия, Савченко незаконно перешла границу с РФ. "Весь объем обвинений обозначает только прикрытие всей спецоперации по похищению Савченко", — уверен адвокат.

Он рассказывает о том, что Савченко исполняла свой воинский долг, попала в плен боевиков батальона "Заря", удерживалась в здании военкомата. У нее были похищены документы и другие личные вещи. По версии следствия, спустя неделю после задержания, 23 июля 2014 года, Плотницкий распорядился отпустить Савченко. Поручили это некому Моисееву. Тот должен был вывезти пленную в безопасное место. Оказалось, в поселок Северный, почти на границе с Россией. Далее, по версии обвинения, она перешла границу с РФ.

"Мы видим провал следствия, который они не пытались прикрыть, — говорит Полозов. — Следователи даже не пытались выяснить у пограничников, имел ли место случай незаконного пересечения границы".

Затем Полозов вспоминает показания свидетеля Алексея Мирошникова, как он говорит, "одного из самых одиозных свидетелей". "Он ее увидел спустя полтора часа после того, как ее оставил свидетель Моисеев, и, что характерно, Мирошников не показал, что Савченко была в мокрой одежде. То есть она пересекала границу по суше, которую контролировали представители боевиков, помогающие переходить ее "беженцам".

Интересно, что спустя время Мирошник не со своего электронного адреса написал письмо в СК с предложением дать показания. И его допрос вскоре состоялся — в марте 2015 года. На неделю раньше, чем его пригласил следователь. "К его показаниям никакого доверия нет", — заявляет Полозов.

Николай во всех деталях описывает передвижение Савченко по территории России, в нескольких машинах с завязанными глазами, задержание патрульными и разговор с представителем ФСБ, удерживание в отеле в Воронеже под присмотром военизированной охраны, встречу со "злым гением всего дела" — следователем Дмитрием Маньшиным. Последний проводил проверки на полиграфе, а когда узнал, что Савченко не врет, полностью исключил данные исследования из дела.

"Только спустя неделю Маньшин пригласил адвоката и официально допросил Надежду Викторовну", — говорит адвокат. До этого следствие считает, что Савченко жила в номере люкс целую неделю без документов и денег, и при этом могла свободно покидать здание. "Люди не тренированные, как правильно врать, не знают, как это делать", — говорит адвокат о показаниях представителей воронежского отеля.

"Похищение Савченко с территории ее страны и трусливое преследование по обвинению в пересечении границы останется позорным пятном для нашей страны. Дело шито белыми нитками", — говорит защитник Полозов и призывает суд исправить ошибки следствия: "У вас есть шанс не стать соучастниками этой вакханалии правового нигилизма".

Тем временем Марк Фейгин твитит: "После адвоката Николая Полозова, последним из защитников выступлю я. Дождитесь. Заискрит, как на электрическом столбе после молнии!".

В заседании снова перерыв.

Позор России

Выступает третий адвокат — Марк Фейгин.

"А она кто, Надежда Савченко? — задается вопросом защитник. — Она офицер, это ее обязанность, а не желание, защищать территориальную целостность Украины. О каком таком отпуске речь идет? Она что, присягу исполняет с 9.00 до 6.00? Она же военнослужащий — ее обязанность защищать свою страну. Савченко находилась в расположении батальона "Айдар" законно, она ничего не нарушала".

Он настаивает, что дела над Савченко не должно было быть с процессуальной точки зрения.

Еще один вопрос, интересующий Фейгина: почему у российских журналистов не было аккредитации? Гибель Волошина, Корнелюка — трагедия, я сам был на войне и это видел. Просто не повезло. Денисов здесь лично выступал, я ему задавал вопросы: у вас аккредитация была? Он говорит, не было…". Мол, к родственникам в Днепропетровск поехал. А на самом деле в зону боевых действий… без касок, бронежилетов и опознавательных знаков "пресса".

"Проседает обвинение. Никто Савченко на той вышке не видел", — говорит Фейгин. — И тут этот Ословский вспоминает, что была лестница. Но Савченко не могла оказаться на той вышке — в тылу батальона "Заря".

Марк вновь задает риторический вопрос: зачем Савченко перешла в Россию. Спрашивает у Нади, была ли она когда-то в России. Та отвечает, что нет. "Сами же пишут, что она обладает опытом Ирака, диверсионными навыками, — говорит он. — Ну, зарезала бы она этого Моисеева в дороге. Что ей составляло труд отвернуть голову Моисееву, пока они ехали?.. Так нет. За сроком пошла? За 23 годами? Даже серьезно это обсуждать не приходится…"

В деле есть характеристика Савченко из Министерства обороны Украины. В ней написано: резкая с начальством. "Где вы видели солдат, плачущих над диснеевскими мультфильмами?", — спрашивает адвокат. Савченко смеется. "Люди с перьями будут ходит по линии фронта?.. Все эти характеристики являются положительными. Там должны быть резкие люди", — продолжает он.

Кроме того, по мнению адвоката, обвинение не дает ответов, почему считает Савченко человеком с русофобскими взглядами. "Обвинения не представило нам никаких доказательств этого, — замечает он. — И я делаю вывод, что это не доказано".

После Марк Фейгин говорит о пропагандистских судах. Называет их злом. "Нет такого суда в РФ, который мог бы оправдать Савченко. Представляете, какой это позор для РФ. Если Савченко не будет отпущена, если Россия не найдет сил извиниться перед ней, это будет катастрофа. Украина этого не простит…", — заявляет он. И призывает оправдать украинскую летчицу.

В реплике обвинитель Кузнецов утверждает, что звонки с телефона Савченко проходили через вышки мобильной связи в Луганске и в предыдущие дни, до плена. На что Савченко, срываясь на крик, отвечает, что не было сделано экспертиз ее телефонных разговоров. "Вам никто даже в России не верит. Вы облажались, ребята, по полной", — выкрикивает она.

Судья реагирует мгновенно и переносит заседание на 9 марта. То есть последнее слово Надежды Савченко откладывается. Та кричит из "аквариума", что она обещала, если ей не дадут последнего слова, объявит сухую голодовку…

"У меня две версии, почему так. Либо у суда что-то не сошлось по бумагам, и будет возврат к следствию. Либо чтобы не дать сказать последнее слово…", — пишет в твиттере адвокат Новиков. А Фейгин обещает: "Завтра иду к Надежде в тюрьму, буду уговаривать отказаться от голодовки".