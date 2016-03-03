Надежда Савченко: "Приговор будете выносить мне посмертно"

3 марта 2016, 00:35

Я не считаю нужным ждать какого-то обмена, если вы хотите взять за одного невинного двух виноватых, заявила летчица.

Надежда Савченко

Суд по делу Надежды Савченко вышел на финишную прямую — в Донецке Ростовской области начались дебаты. Их планируют закончить за два дня. Далее — судьи назначат дату оглашения приговора.

Напомним, украинскую летчицу обвиняют в пособничестве в убийстве двух журналистов канала "Россия-24" и незаконном пересечении границы с РФ. Наказание — до 25 лет лишения свободы. Адвокаты Савченко не сомневаются: приговор уже написан.

Утро 2 марта. Донецк. Ростовская область. Российская Федерация.

Здание суда в кольце полиции. Все ждут конвой с Савченко. Надежда — в вышиванке. Вышиванку надел и один из адвокатов украинской летчицы — Илья Новиков.

После отклонения ходатайства защиты, начинаются прения. Ожидается, что сегодня с речами выступят три прокурора. Первым берет слово "прикомандированный из Генпрокуратуры", как его называет защитник Новиков, прокурор Павел Филипчук.

 

Как замечают журналисты, Филипчук читает медленно и с выражением. Говорит о "смертельном огне" и "добросовестно выполненном долге". "Россия не могла остаться в стороне и не привлечь виновных к трагедии", — акцентирует он. И зачитывает написанный на бумаге текст: "Савченко сообщила командиру батальона "Айдар" и неустановленным военнослужащим нахождение гражданских лиц для пристрелки и их поражения". Украинские военные осуществили не менее шести выстрелов гаубиц, вследствие чего были убиты корреспонденты Волошин и Корнелюк, а корреспонденту Денисову и шести гражданам Украины удалось покинуть место обстрела и укрыться".

Прокурор Филипчук ведет далее: после обстрела 17 июня в 12:30 Савченко была обнаружена представителями "ополчения" ЛНР и доставлена в их расположение, 23 июня она незаконно пересекла государственную границу в неустановленном месте, после чего была обнаружена сотрудниками МВД около поселка Кантемировка. Он заканчивает и передает слово коллегам.

 

"Я поздравляю товарища полковника с получением очередного звания. Получили за меня звездочку", — кричит прокурору в зале суда и Савченко.

Выступает второй прокурор — Дмитрий Юношев.

"Прокурор Юношев у нас проходит под оперативным псевдонимом "Гоблин". Не только за внешность. Сейчас пересказывает показания боевиков ЛНР", — пишет Новиков.

Обвинитель говорит о том, что Савченко была задержана не в 12:30, а в 10:00 17 июля 2014 года.

Время задержания террористами Савченко — одно из явных несоответствий в материалах. Сторона обвинения говорит: Савченко взяли в плен после обстрела поста ГАИ, то есть после 12 часов дня. Адвокаты доказывают: в руки террористов Надя попала около 9 утра. В деле есть видеозаписи "ополченца" Егора Русского, который вел съемку после боя 17 июня. На нем запечатлены и захваченные в плен украинские военные. Но на камере не было верно установлено время, — настаивают прокуроры. Адвокаты защиты заявляли несколько ходатайств о проведении астрономической экспертизы. И хотя суд отказал, защитники сделали экспертизу и допросили в суде специалиста. Тот утверждал: кадры на видео были сделаны до 10 часов утра. Сторона обвинения тут же нашла своего астронома. Он сказал, что съемка производилась в период с 8 до 10:30 утра, но, скорее всего, камера была неисправна, поэтому данные могут быть ложными.

Далее прокурор переходит к рассказам о передвижении российских журналистов и обстоятельствах их смерти.

"Денисов до последнего верил, что его коллеги, товарищи, друзья остались живы, — цитирует гособвинителя российский интернет-ресурс "Медиазона". — Все что ему оставалось, это верить, что его друзья остались живы. Только на мгновение представьте, что чувствовал Денисов, опознавая Корнелюка и Волошина. Это невосполнимая потеря. И не только для каналов. И не все смогли это пережить, мать Волошина не смогла явиться в зал суда и во время суда умерла. Она не смогла пережить эту утрату. Представьте, что чувствовал Денисов, пересматривая видеозаписи. Но он нашел в себе силы еще раз их пересмотреть. Что касается записей, то было признано, — они не содержат признаков монтажа. Теперь мы понимаем, изучив эту запись, что Денисову и шестерым мирным жителям чудом удалось остаться в живых, спрятавшись за "амфибией".

#FreeSavchenko

НиколайПолозов (@Moscow_advokat) 2 марта 2016 г.

 

Вспоминает показания свидетелей. В частности, таксиста Владимира Елфимова, который привез журналистов на место съемки. А так как он стал свидетелем убийства, то он "не смог справиться с эмоциями и допустил много неточностей". Неточности были в показаниях и "ополченцев". Их появление обвинение связывает с неопытностью, мол, по словам Плотницкого, для многих это был первый бой. "Это был первый бой для батальона "Заря"! Вы только представьте их состояние, когда против них воюют с таким вооружением", — цитирует слова прокурора журналистка "Дождя" Маша Борзо. "А как бы повели себя все мы на поле боя? Не думаю, что мы запомнили бы все мелочи", — говорит прокурор.

Савченко пытается что-то возразить. Но адвокат Новиков дает понять, что этого делать не стоит. Надя переводит взгляд на сестру Веру.

Прокурор говорит о картах, изъятых у Савченко, "легкости" ее ранения и ненужности специальных навыков для произведения корректировки огня.

"Один из прокуроров во время объявления его доводов по "вине" Нади, признал, что она была ранена в правую руку, — скажет в последствии сестра Нади Вера. — Но это ранение не могло помешать. Надо проникнуть в тыл врага, подпрыгнуть на семь метров и вылезти на 40-метровую вышку в тылу врага! На что Надя ему воскликнула: "Да я бы тебе еще и по морде ею дала". Это Надя. Это Воин...".

А еще прокуроры настаивали на ложности показаний самой Веры и результатов биллинга, мол, сестры договорились на свидании, а данные биллинга — неточны, так как в тот день мобильная связь работала с перебоями.

К слову, с помощью биллинга защитники пытаются доказать, что телефоны Савченко и она сама, в момент гибели журналистов уже находились в Луганске, в плену, то есть Надежда не могла корректировать обстрел.

 

Тем временем обвинение считает, что вина Савченко доказана полностью. "Резюмируя долгое выступление Юношева: Савченко виновна и врет, свидетели и специалисты защиты — украинцы, и хотят ее спасти", — говорит один из защитников.

В суде объявляется перерыв.

После него третий прокурор, Владислав Кузнецов, рассказывает, как Савченко "незаконно пересекла границу" Российской Федерации. Он находит объяснение тому, почему Надежда решила пойти на территорию соседнего государства, мол, "когда Савченко отпустили, у нее не было паспорта, вернуться к своим через позиции ЛНР она не могла. Оставалось перейти в РФ".

"Версия подсудимой о ее похищении и вывозе на территорию РФ была опровергнута в ходе судебного разбирательства" — заключил прокурор Кузнецов.

Слово вновь берет Филипчук. Зачитывает обвинительное заключение.

"Прокуроры спустя почти год сообразили, что покушение на украинцев в Украине вне юрисдикции РФ. Внезапно минус шесть потерпевших", — говорит Новиков. Речь идет о том, что "покушение на убийство" мирных жителей Металлиста по законам РФ рассматриваться не могут, а значит — должны быть исключены из обвинения. "Оставить только журналистов", — пишет Полозов.

"Прокуроры просят для Надежды 18 лет. Мы даже не будем вдаваться в смягчающие обстоятельства. Цифра в приговоре реально не важна", — твитит Новиков. — А в сумме 23 года. Без разницы совершенно. Эмир столько не протянет, его верные ишаки тоже". Кроме того, прокуратура думает, что Надежда Савченко должна заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Савченко зевнула в "аквариуме", — замечает журналист Медиазоны.

"Это редкое удовольствие для адвоката — когда не надо бороться за каждый год, а можно цинично размазывать прокуроров, не опасаясь за клиента", — говорит Новиков.

"В этом суде прокуроры могли запросить и сто лет, но постеснялись, — комментирует слова прокуроров адвокат Полозов. — Савченко освободит не процессуалистика, а политические переговоры".

"Все складывается, как и прогнозировалось. Савченко освободят политические переговоры, а не бутафорский суд", — говорит адвокат Марк Фейгин.

Защита Надежды Савченко

"Тоска зеленая — эти ваши суды", — говорит Савченко и благодарит всех, кто приезжал к ней на суды.

Теперь ее очередь выступать. Николай Полозов выкладывает в Интернет запись выступления своей подзащитной.

"В прениях я буду говорить на русском языке, чтобы сэкономить на переводчике", — поясняет Надежда Савченко. Она говорит о том, что "российские журналисты виновны во вранье, во лживом, искаженном освещении информации о том, что происходит в Украине. Да и в России тоже".

"Здесь была доказана вина российских телеканалов. Они виновны — и собственники, их редакция — в том, что отправляли людей на верную смерть ради красивой, красочной картинки. Это приносило им рейтинги, прибыль, им абсолютно было плевать на своих журналистов", — уверена Савченко.

Виновны, по словам украинской летчицы, и российские военные: "Они виновны в том, что убивают украинцев на наших, украинских, землях. И как бы ни верещали здесь "мирные жители Донбасса", что их убивают украинские вооруженные силы, была представлена масса доказательств, как граждане России, такие как Егор Русский, убивают украинских военных. Здесь была доказана вина Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. Они виновны в том, что похищают людей, виновны в пытках как в случае с Сенцовым, Карпюком и Клыхом. Они фабрикуют экспертизы. Также в этом суде была доказана вина прокуроров и российских судов. За два года я убедилась, что ни чести, ни совести у этих людей нет. Им абсолютно плевать на международное право, на права человека, у них есть одно — заказ Кремля. И они его тщательно исполняют. Здесь была доказана вина российских властей — они виновны в захвате украинских земель, Крыма".

"В этом суде только не была доказана моя вина, — говорит Савченко. — Я офицер украинской армии, я выполняла свой долг. Вы не имеете никакого права судить меня", — говорит летчица.

"Очень эмоциональная речь у Савченко", — замечает журналистка "Дождя" Борзо.

"Я не знаю, сколько еще будет длиться все это действие, но я хочу сразу сказать, если будет такая ситуация, как была с прокурорами, когда они запросили на прение три недели, то я сразу ставлю механизмы защиты, — продолжает Савченко. — Если суд берет больше двух недель для вынесения приговора, то "включаю" сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор будете мне выносить посмертно. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена, если вы хотите взять за одного невинного двух виноватых… Я невиновный человек".

"И самое главное, — заканчивает Надежда. — Суд, обращение к вам, дайте прокурорам столько, сколько они просят — ни днем больше, ни днем меньше — все 23! Не надо давать им время на какие-то кассационные жалобы и затягивание времени. Вы уже доказали, что ни на что не способны. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не сломали. Вы меня не сломаете никогда! Заканчивайте все в максимально сжатые сроки. Я больше ждать не буду! Не вы мне жизнь давали. Не вы владельцы над моей судьбой.  Не вам ее решать!".

Слово просит Марк Фейгин. Но перед этим несколько минут на подготовку. После ходатайствует перенести суд на завтра — у стороны защиты три выступления: защитников и самой Савченко. Судья соглашается…

фото:  @vertiporokh, @GraniTweet

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суд авторская статья Татьяна Катриченко приговор Надежда Савченко прения
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