Савченко передала последнее письмо из тюрьмы: "Воля ціни не має"

Как заявил адвокат, Савченко требует возвращения в Украину.
Сегодня, 4 марта, защитники народного депутата Надежды Савченко посетили ее в СИЗО, где пытались уговорить украинскую летчицу не идти на сухую голодовку.
Об этом адвокат летчицы Марк Фейгин написал в Twitter.
Как заявил адвокат, решение Савченко осталось неизменным.
Вышел из тюрьмы от Надежды. Это её заявление pic.twitter.com/2tyqkqt3tK— Mark Feygin (@mark_feygin) 4 марта 2016 г.
Как пишет еще один защитник Савченко Николай Полозов в соцсети.
"Надежда просила опубликовать последнее слово из тюрьмы. Единственное условие и требование Надежды Савченко — немедленное возвращение в Украину", — пишет Полозов.
Также он отметил, что передал Надежде просьбу сотен людей, написавших ей с просьбой прекратить голодовку. "Она всех благодарит, но решение не изменит", — подчеркнул адвокат.
Как известно, прокуратура России просит суд приговорить Савченко к 23 годам тюрьмы.
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видео: ТСН