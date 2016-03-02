В России потребовали для Савченко 23 года тюрьмы: опубликовано видео реакции летчицы на обвинение

В России для украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко государственное обвинение РФ требует от суда 23 года лишения свободы в колонии общего режима. В сети появилось видео реакцией украинской летчицы на данное решение.

Об этом в ходе прений в российском суде сообщил один из прокуроров, пишет УНИАН.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей", — сказал он.

Согласно версии обвинения, Савченко якобы следила за группой гражданских лиц, среди которых были журналисты ВГТРК, а полученные данные передавала в расположение батальона "Айдар".

В прокуратуре настаивают, что после этого украинская сторона совершила артобстрел, в результате которого погибли российские журналисты.

Таким образом гособвинение заявило о "активной роль Савченко в убийстве".

В свою очередь защита украинки отмечает, что в момент обстрела она находилась в плену и не могла корректировать огонь, пишет Дождь.

Адвокаты Савченко Илья Новиков и Марк Фейгин уже отреагировал на заявление прокурора.

Прокуроры просят для Надежды 18 лет. Мы даже не будем вдаваться в смягчающие обстоятельства. Цифра в приговоре реально не важна. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 2 березня 2016 р.

А в сумме 23 года. Без разницы совершенно. Эмир столько не протянет, его верные ишаки тоже. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 2 березня 2016 р.

Это редкое удовольствие для адвоката - когда не надо бороться за каждый год, а можно цинично размазывать прокуроров, не опасаясь за клиента. — Ilya Novikov (@vertiporokh) 2 березня 2016 р.





Итак, обвинение просит 23 года — Mark Feygin (@mark_feygin) 2 березня 2016 р.

Савченко восприняла прошение прокурора спокойно, никак его не прокомментировав.



Как известно, Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского телевидения, которые летом 2014 года. без разрешения украинской власти находились под Луганском. Сторона обвинения утверждает, что Савченко вела корректировку огня во время обстрела со стороны украинских военных. Также летчицу обвиняют в незаконном пересечении российской границы.

видео: Радио Свобода