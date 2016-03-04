Яресько согласилась занять должность премьер-министра — СМИ

Министр финансов Украины Наталья Яресько предварительно согласилась занять должность премьер-министра и в течение недели с ней уже велись соответствующие переговоры.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Администрации президента сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что стратегическая семерка, в которую входит ближайшее окружение президента и премьера, продолжает уговаривать Арсения Яценюка уйти в отставку.

Кроме того, в течение прошлой недели велись переговоры с Яресько, в результате чего она все-таки предварительно согласилась возглавить Кабмин, выдвинув определенные условия.

— Технократический состав правительства без партийных квот и отсутствие какого-либо политического давления с чьей-либо стороны.

— Диалог с парламентом непосредственно. Поддержка инициатив правительства всеми фракциями коалиции, включая БПП, где с некоторыми депутатами у нынешнего министра финансов непростые отношения. Например, с Ниной Южаниной, которая в 2015 году зарегистрировала альтернативный проект налогового кодекса.

Также, Яресько предложила несколько кандидатов в будущее правительство — Бориса Ложкина и Дмитрия Шимкива в качестве вице-премьеров, заместителя министра экономики Юлию Кузнецову как министра энергетики.

Кроме того, Яресько назвала несколько фамилий тех, кого бы она не хотела видеть в будущем составе Кабмина. Это заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, который ранее претендовал на кандидатуру первого вице-премьера-министра экономики, министр энергетики Владимир Демчишин и министр социального развития Павел Розенко.

По словам источников, в АП на такие условия предварительно согласились.

Вместе с тем, в окружении Порошенко обсуждаются и другие кандидатуры на должность премьер-министра.

По информации издания, оппоненты нынешнего премьера готовы уже на следующей неделе, ориентировочно 9-10 марта, инициировать внеочередное заседание парламента, во время которого по плану Яценюк согласится добровольно уйти в отставку.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что не собирается переходить на работу в Кабмин.