Азаров в Москве "навешал лапши" россиянам: соврал, что построил Бориспольскую трассу

Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров назвал действующую власть Украины "идиотами" за то, что покупают газ по 170 долларов, в то время как он покупал по 500.

Такое мнение Азаров высказал в интервью российскому изданию "Новая газета".

Как пишет автор статьи, в середине записи Николай Азаров хотел прервать интервью, назвав вопросы журналиста предвзятыми.

По словам автора, другие вопросы экс-премьер назвал бессмысленными и уходил от ответа.

"Пятьсот долларов я платил за газ. Прекрасная конъюнктура! Сейчас эти идиоты покупают по 170, а я покупал в России по 500!", — заявил Азаров.

На резонный вопрос, почему же нынешние власти "идиоты", если покупают газ по 170 долларов, почти втрое дешевле, чем Азаров, беглый экс-премьер заявил: "Потому что нефть упала в цене! Вот конъюнктура реально им помогает, а не мне".

Он также рассказал в интервью о своих "успехах", и не сморгнув глазом приписал себе заслугу в строительстве Бориспольской трассы.

"И вот только вы зашли в воздушное пространство Украины, то тут же попали в зону слежения всепогодных метеостанций, которые обеспечивают посадку и взлет при любых условиях. Это я их построил. Потом вы садитесь на прекрасные новые взлетно-посадочные полосы, их у нас три. Их не было раньше, я их построил. Потом попадаете в современные терминалы, это тоже я их построил. Потом садитесь в такси и едете по прекрасному восьмиполосному шоссе прямо до центра города Киева", — хвастался Азаров.

"Тоже построили вы?", — спросил журналист. "Тоже я", — не постеснялся соврать Азаров.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оставил Януковича и Азарова без пенсий.