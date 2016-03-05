Украина должна выйти из минского формата, договариваться с Россией нереально — Ярош

Украина должна выйти из минского формата и привлечь к переговорному процессу США и Британию как гарантов ее суверенитета и территориальной целостности согласно Будапештскому меморандуму. Договариваться с Россией просто нереально. Война и дальше продолжается.

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Ярош в эфире телеканала "112 Украина".

Политик напомнимл, что вторые минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в феврале 2015 г., сразу же были денонсированы событиями, которые последовали за их подписанием, в частности, наступлением боевиков и российских войск под Дебальцево.

Ярош считатет "предательством национальных интересов" проведение местных выборов на оккупированной территории до полного ее перехода под контроль Украины, что закреплено в Комплексе мер по выполнению минских соглашений.

"Это однозначно предательство национальных интересов, если бы наша власть соблюдала именно такие пункты. На мой взгляд, те же вторые минские договоренности, которые были подписаны, денонсированы самими событиями. Мы помним, что после Минска-2 уже была проведена операция российско-террористических войск по ликвидации дебальцевского выступа. Поэтому уже все эти положения не имеют смысла и логики", — сказал Ярош.

Он отметил, что поддерживает мнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что выборы на Донбассе должны быть проведены только после установления украинской властью полного контроля над оккупированными районами.

Напомним, после переговоров в Париже в "парижском формате" Климкин заявил о сложных переговорах, и о том, что Россия не готова идти дальше в вопросе безопасности.

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видео: 112 Украина