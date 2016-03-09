Ситуация в АТО напряженная: террористы 43 раза накрывали огнем наши позиции

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной но контролируемой. За прошедшие сутки российские наемники продолжили обстрелы позиций ВСУ различных систем вооружения. Зафиксировано 43 обстрела, из них 37 на Донецком направлении и 5 на Мариупольском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Боевики продолжают обстреливать наши позиции из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Так, по опорным пунктам вблизи Опытного, Авдеевки, Луганского и Зайцево кремлевские террористы осуществили 12 минометных обстрелов. Под минометным огнем оказались защитники шахты Бутовка и позиции "Зенит".

Из БМП враг вел огонь по нашим бойцам огонь в районе Луганского.

Из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем российские террористы обстреливали укрепления сил АТО неподалеку Песок, Мироновского, Новгородского, Троицкого, Красногоровки, Майорска и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении боевики активизировались неподалеку Широкино, Старогнатовки и Марьинки.

Около 19.00 ДРГ подошла к СП (наблюдательного пункта) ВСУ в районе Трехизбенки, что на Луганщине, на расстояние до 200 м и открыла огонь из стрелкового оружия. Личным составом СП был открыт огонь. В 19.35 противник прекратил ведение огня и отошел на другой берег реки. Потерь среди наших бойцов нет, говорится в сообщении штаба.

Ранее "Главред" сообщал о том, что украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой.

видео: Військове телебачення України