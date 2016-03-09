Яценюк назвал три варианта выхода из политического кризиса

Сегодня, 9 марта, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что видит три варианта выхода из политического кризиса в Украине.

Об этом глава правительства заявил по завершении торжественных мероприятий по чествованию 202-летия со дня рождения Тарас Шевченко, сообщает пресс-служба Кабмина.

Во-первых: "Восстановить деятельность коалиции, доформировать состав Кабинета Министров Украины и двигаться дальше по пути реформ, так как альтернативы этому не существует".

"Второй вариант — это когда Президент Украины и фракция Блока Петра Порошенко берет на себя ответственность за формирование нового Кабинета, новой программы и коалиции, представляет народа Украины и соответствующим образом получает поддержку", — подчеркнул он.

"Третий вариант — это досрочные выборы", — подчеркнул Арсений Яценюк, отметив, что это — самый неприемлемый вариант.

Он также отметил важность в кратчайший срок выбрать один из трех вариантов: "Я предложил свой —первый вариант. И надеюсь, что участники парламентской коалиции, в первую очередь это Радикальная партия и "Самопоміч", примут решение о возобновлении деятельности парламентской коалиции и дальнейшем движении по пути реформ в Украине", — подчеркнул он.

"Чем быстрее этот вопрос будет решен, тем быстрее мы будем проводить те изменения и реформы, в которых нуждается страна. Потому что вследствие политической неопределенности фактически все процессы изменений в стране приостановлены. Отсутствие устойчивой парламентской коалиции и поддержки со стороны этой коалиции для правительства Украины является основной преградой на этом пути", — подчеркнул глава правительства.

Яценюк отметил, что для любого украинского правительства наиболее важное – "не попасть в ловушку, в которую попало действующее правительство, когда члены парламентской коалиции, которые формировали это Правительство, отказались его поддерживать, причем абсолютно безосновательно".

"Надеюсь на то, что парламентская коалиция возобновит свою деятельность, и мы будем дальше двигаться и бороться", — добавил Арсений Яценюк, процитировав слова Тараса Шевченко: "Борітеся – поборете".

Ранее сообщалось, что в Администрации президента Петра Порошенко, несмотря на нежелание Яценюка уйти с поста премьер-министра, продолжают просчитывать варианты и обсуждать кандидатуры на эту должность.

видео: ТСН