Порошенко встретился с глазу на глаз с Эрдоганом

Находящийся в Турции с официальным визитом президент Петр Порошенко проводит в Анкаре переговоры с глазу на глаз с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Продолжаются переговоры с глазу на глаз с президентом Эрдоганом", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Порошенко примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ. Также глава государства вместе с супругой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем І.

Напомним, Порошенко призвал Турцию признать геноцидом депортацию крымских татар.

Фото: @STsegolko