Яценюк призвал Порошенко поддержать его или уволить

Премьер Украины Арсений Яценюк призвал президента Петра Порошенко поддержать его правительство, а решительные действия являются единственным выходом из политического кризиса в стране, который продолжается уже месяц и может привести к досрочным выборам и срыву процесса прозападных реформ.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщается на сайте Кабмина.

"Если президент не хочет работать со мной, и если его фракция так противодействует этому правительству и его премьер-министру... Я попросил бы со всем уважением взять ответственность за формирование правительства, представление программы нового правительства народу Украины и сформировать новую коалицию", — сказал он.

"Поддержите меня или увольте", — добавил премьер.

Яценюк также пожаловался, что коалиция, 136 членов которой представляют президентскую партию, не поддержала 60% правительственных законопроектов и добавил, что было очень неприятно получать такие "удары в спину".

Также он заверил, что делает все, чтобы не допустить повторения 2005 года, имея в виду конфликт между тогдашним президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко.

"Я никогда не буду жаловаться на моего Президента... Я буду прикусывать язык до конца. Но конец слишком далеко", — заявил Яценюк.

При этом он отказался комментировать изданию разговоры о возможном назначении премьером главы Минфина Натальи Яресько.

"Мое правительство пережило вотум доверия. Я абсолютно открыт для любого обсуждения. Но ... любое правительство должно получить поддержку парламента", — сказал он.

Люди, знакомые с ситуацией, на этой неделе сообщили изданию, что представители парламентских фракций Порошенко и Яценюка предложили поддержку Яресько на посту премьера, но переговоры зашли в тупик.

Один из политических инсайдеров предположил, что премьер мог сначала поддержать такой сценарий выхода из кризиса, но позже пришел к выводу, что министру финансов не хватает парламентской поддержки, чтобы быть эффективным долгосрочным премьером

Яценюк также выступил против досрочных парламентских выборов, заявив, что новая Рада не сможет сформировать реформистское прозападное правительство.

Кроме того, он назвал все обвинения в коррупции в отношении себя и своих соратников "безосновательными".

"Это клевета и наговор", — заверил Яценюк.

Премьер пожаловался, что ему приходилось просить и уговаривать, чтобы добиться поддержки законопроектов правительства в парламенте. При этом он заявил, что страна за последние два года сильно изменилась к лучшему.

"Эта страна стала совсем иной, чем было два года назад... новая полиция, новая армия, новая фискальная политика, новая энергетическая политика, новая социальная политика, новые люди сидят в правительстве... очень сильное общество", — заверил он.

"Я сделал все, что мог в нынешних условиях. Я могу больше, но нам следует нажать на педаль газа", — добавил Яценюк.

Напомним, 16 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.