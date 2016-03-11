Порошенко об агрессии против Украины: ненавижу воевать с Россией

Президент Петр Порошенко заявил, что ненавидит воевать с Российской Федерацией, но как главнокомандующий должен защищать Украину.

Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу TRT World, говорится в Twitter-аккаунте Администрации президента.

В то же время глава нашей страны подчеркнул, что агрессия РФ стимулировала европейские стремления украинцев.

"Украина, безусловно, стремится вступить в НАТО. Это инструмент, который гарантирует безопасность Восточной Европы", — отметил политик.

Стадія №1 Мінських угод – припинення вогню. Україна дотримується своїх зобов'язань. Україна відвела важке озброєння, Росія – ні, – Президент — APU (@APUkraine) 10 березня 2016 р.

Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть под контроль украинского государства захваченные боевиками территории Донецкой и Луганской областей.