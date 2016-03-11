Порошенко об агрессии против Украины: ненавижу воевать с Россией

Наша страна стремится вступить в НАТО, отметил президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что ненавидит воевать с Российской Федерацией, но как главнокомандующий должен защищать Украину.
Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу TRT World, говорится в Twitter-аккаунте Администрации президента.
В то же время глава нашей страны подчеркнул, что агрессия РФ стимулировала европейские стремления украинцев.
"Украина, безусловно, стремится вступить в НАТО. Это инструмент, который гарантирует безопасность Восточной Европы", — отметил политик.
Стадія №1 Мінських угод – припинення вогню. Україна дотримується своїх зобов'язань. Україна відвела важке озброєння, Росія – ні, – Президент— APU (@APUkraine) 10 березня 2016 р.
Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть под контроль украинского государства захваченные боевиками территории Донецкой и Луганской областей.