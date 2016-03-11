Пока на Донбассе гибнут силовики, от Украины не требуют выполнения Минских соглашений — посол США

От Украины не ожидают проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса и выполнения других пунктов Минских соглашений, пока там продолжатся боевые действия.

Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт во время речи перед студентами Киево-Могилянской академии в пятницу, 11 марта, сообщает "Укринформ".

"По вопросу о безопасности на Востоке... Для нас, для Соединенных Штатов, очень четко понятно, что первым существенным шагом в выполнении Минских договоренностей является установление безопасности. Никто не ожидает, что состоятся выборы или будет достигнут прогресс в Раде в выполнении обязательств, которые Украина имеет по Минским соглашениям, пока украинские солдаты продолжают гибнуть буквально каждый день", — сказал Пайетт.

Дипломат также отметил, что для проведения выборов на Донбассе по международным стандартам Украине может понадобиться международное присутствие.

"Я ожидаю, и мы все еще работаем над этим с нашими международными партнерами, — если там должны состояться выборы, — и мы очень надеемся, и президент Порошенко надеется, что это будут реальные выборы по стандартам ОБСЕ на Донбассе, которые должны избрать украинскую власть в этом регионе. В этом смысле надо будет иметь какое-то международное присутствие, чтобы стабилизировать ситуацию по безопасности, чтобы предоставить безопасность для выборов", — сказал посол США.

По словам Пайетта, для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

"Во-первых, должен быть запрос со стороны Украины, во-вторых, мы должны провести консультации с нашими европейскими и международными партнерами", — перечислил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики наплевали на договоренности и продолжают проводить на Донбассе учения с боевой стрельбой.