Не рай: Тука рассказал о ситуации на Луганщине

В Луганской области с точки зрения военных действий ситуация более спокойная, чем на территории соседней Донетчины.

Об этом глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил в эфире "5 канала".

Между тем, по его словам, это вовсе не означает, что там рай и людям ничего не угрожает.

"Разведка постоянно отслеживает ситуацию и ежедневно докладывает о перемещении вооружения и группировок (боевиков — ред.), — отметил чиновник.

Кроме того, силовики информируют о постоянном поступлении к наемникам дополнительных конвоев с боекомплектами, техникой и горючим. "То есть, в принципе, мы готовы или к каким-то провокационным агрессивным действиям, или, возможно, наступлению", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Георгий Тука выразил мнение, что на Донбассе самопровозглашенные ДНР и ЛНР без материальной поддержки Российской Федерации продержатся максимум полгода.