Боевики 42 раза били по позициям ВСУ: силовики открывали ответный огонь по оккупантам

Российские боевики не прекращают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО на Донбассе. Так, за прошедшие сутки зафиксировано 42 обстрела, из них 29 — на донецком, 12 — на мариупольском и один — на луганском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Светлодарской дуге враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты в Зайцево — из минометов калибра 120 и 82-мм гранатометов и пулеметов, а в Новгородском и Майорске — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи Луганского, Песок и Верхнеторецкого российские наемники обстреляли из АГС и пулеметов крупного калибра. А укрепления рядом с Авдеевкой из миномета и АГС.

На мариупольском направлении в районе Новотроицкого около 19.00 боевики из танка выпустили по позициям сил АТО 18 снарядов и 25 мин из минометов калибра 82 мм. Защитников Марьинки, Красногоровки, Широкино и Талаковки российские террористы обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины в отдельных случаях открывали огонь в ответ на обстрелы обнаглевших русских оккупантов из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним, ранее в разведке Минобороны отмечали, что боевики стянули под ряд захваченных населенных пунктов запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

видео: Військове телебачення України