Американский сенатор о выводе войск РФ из Сирии: в Украину может прийти кровавая весна

Решение президента РФ Владимира Путина о выводе основной части войск из Сирии означает, что скоро Кремль может переключить все свое внимание на Украину.

Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн, сообщает "Голос Америки".

"Объявление о том, что Россия начнет выводить часть военных сил из Сирии, свидетельствует о том, что Владимир Путин считает, что он разбомбил и убил достаточное количество оппонентов кровавого режима Асада, чтобы обеспечить его выживание. Россия переориентирует свои ресурсы и внимание на другие регионы, и я опасаюсь, что в Украину снова приходит кровавая весна ", — заявил республиканский сенатор.

Кроме того, Маккейн подверг резкой критике администрацию Обамы за "бездействие" в Сирии.

"Администрация объясняла свое равнодушие и бездействие заявлениями, что Россия сама окажется в трясине. Администрация утешала себя, повторяя мантру о том, что "военного решения не существует", вместо того, чтобы принять реальность, которая состоит в том, что в любом политическом решении в Сирии присутствует явный военный аспект. К сожалению, именно это Россия и ее ставленники продемонстрировали в Сирии. Они изменили военную ситуацию на месте и создали условия для политического урегулирования, более благоприятные с точки зрения их интересов", — полагает сенатор.

Напомним, ранее разведка США назвала последствия вывода войск РФ из Сирии.