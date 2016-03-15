Дипломат объяснил, чем вывод российских войск из Сирии опасен для Украины

Дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил, что в связи с выводом Россией из Сирии основной части войск Украине нужно готовиться к обострению ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии "Главреду".

В то же время аналитик уточнил, что российское государство приняло соответствующее решение в связи с наличием ряда факторов.

"При этом нельзя сказать, что РФ удалось реализовать в этой стране все свои намерения и идеи, которые были изначально", — отметил эксперт.

Между тем, Российская Федерация "совершенно точно добилась того, что ее присутствие в Сирии сохранится, и она играет важную роль в международном урегулировании сирийского конфликта".

"С точки зрения урегулирования данного конфликта, история далека от завершения, конца и края пока что не видно. Потому, безусловно, России войска были бы нужны на месте, в Сирии, для сохранения инициативы и возможности влиять на процесс", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Яременко считает очевидным, что выведение российских войск оттуда является признанием того, что у страны нет достаточного количества ресурсов для одновременного осуществления нескольких проектов: "колонизации Крыма, колонизации Донбасса, военного вмешательства в сирийский конфликт и других".

"В результате такого шага России не стоит ожидать ослабления санкций, введенных против нее, поскольку они никак не связаны с ее участием в сирийском конфликте. Хотя, так или иначе, санкции под большой угрозой и под вопросом. Но — не из-за Сирии", — добавил он.

По его мнению, вывод войск из Сирии и сохранение ресурсов РФ, скорее всего, отразится на нашей стране, причем негативно. "Высока вероятность того, что теперь Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.) сосредоточит свои военные усилия на Украине", — сказал аналитик.

"И на такую вероятность указывает пробуксовывание минского процесса, в результате чего Путину приходится создавать ситуации, чтобы либо Украина пошла дальше, либо чтобы достигались новые договоренности. А ранее ему удавалось этого достичь, только когда он создавал военные проблемы", — объяснил собеседник издания.

Напомним, ранее сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн заявлял, что решение Владимира Путина о выводе основной части войск из Сирии означает, что скоро Кремль может переключить все свое внимание на Украину.