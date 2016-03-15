Эксперт о выводе войск России из Сирии: отвлекающий маневр

Политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что действия РФ по выводу части войск из Сирии больше напоминают своего рода "отвлекающий маневр, нацеленный на то, чтобы оставить о себе хорошее впечатление при неоконченной игре".

Об этом он сообщил в комментарии "Главреду".

В то же время эксперт уточнил, что Россия все еще сохраняет свое военное присутствие на сирийской территории.

"На данный момент речь идет о том, что из Сирии улетят российские самолеты, которые осуществляли бомбардировки сирийских городов", — отметил Чорновил.

Кроме того, "будет выведена часть технического персонала, который обслуживал эти самолеты". "Однако является ли это выводом войск? Или это больше напоминает растянутую во времени ротацию?", — задается вопросом бывший нардеп.

По его словам, там "прошли боевые действия, самолеты налетали довольно большой (как для современной России) боевой ресурс, и теперь они, согласно стандартным правилам обслуживания, должны вернуться на свой аэродром для прохождения соответствующей диагностики… и т.д".

"Но со временем на те же сирийские аэродромы могут вернуться другие российские воинские части. В целом, если бы не прозвучало заявление Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) о выводе российских войск, то по всем признакам это бы выглядело, как обычная ротация. Ведь до сих пор на аэродромах остается военное обслуживание…", — считает аналитик.

При этом Чорновил подчеркнул, что "новые войска могут нагрянуть в любой момент…". "Однако благодаря своим заявлениям РФ получила определенные политические бонусы, хотя пока что они не слишком серьезные и большие", — сказал эксперт.

"Россия вновь оказалась за столом переговоров. До этого она была изгоем, а теперь с ней на уровне США и других ведущих стран мира начинают дискутировать в процессе серьезных глобальных переговоров. А это уже плохо. Хоть это и не признак того, что Россию признают партнером", — объяснил он.

Напомним, ранее дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что в связи с выводом Россией из Сирии основной части войск Украине нужно готовиться к обострению ситуации на Донбассе.