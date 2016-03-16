"Батьківщина" за громкими заявлениями прячет связи с кадрами Януковича — нардеп

Последние громкие заявления Юлии Тимошенко и ее политсилы, направленные на дискредитацию Кабмина, на самом деле имеют целью скрыть связи "Батьківщини" с представителями старого режима, благодаря которым Тимошенко намерена получить как можно больше власти.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Олег Медуница, сообщили в пресс-службе НФ.

В то же время он уточнил, что сегодня "Батьківщина" активно блокирует принятие закона о конфискации средств беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, поскольку продолжает тесно сотрудничать с "регионалами".

"В Житомирском облсовете после последних местных выборов "Батьківщина" и "Оппоблок" сразу сформировали "ширку", бывший губернатор Львовщины Цимбалюк, которого назначал Янукович, возглавил львовскую ячейку "Батьківщины", в Херсоне городскую ячейку партии Тимошенко возглавил одиозный Владислав Мангер — бывший член Партии регионов и помощник-консультант нардепа-беглеца, сепаратиста Алексея Журавко", — говорится в сообщении.

Кроме того, Медуница сообщил, что делегированный партией в правительство экс-министр экологии Шевченко предлагал на должность руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения Валерия Колюха, который был помощником одиозного "регионала" Сивковича до момента бегства того в Россию.

"Разве могут еще быть какие-то вопросы о связи Тимошенко с бандой Януковича?", — задается вопросом нардеп.

По его словам, кадровый состав руководящих органов "Батьківщины" как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что Тимошенко не намерена вести демократическую и открытую борьбу в политическом пространстве, поскольку привыкла к "старым методам".

"Очередным примером того, что Тимошенко в своей работе руководствуется методами той же ПР, является организованный "Батьківщиной" под стенами Рады митинг аграриев. Продемонстрированные с этого мероприятия видео не оставляют сомнений в том, что акция была проплачена. Однако Тимошенко продолжает верить, что сможет обмануть народ и благодаря его доверию занять высокие должности в государстве", — отметил политик.

"Тимошенко считает, что, изменив имидж, сможет завоевать побольше симпатий избирателей. Однако в ее случае смена прически не означает смену привычек — Тимошенко продолжает ставить свечку и Богу, и черту в расчете на то, что кто-то из них ей обязательно поможет", — подчеркнул Медуница.