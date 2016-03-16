Канада будет давить на Россию для возвращения Крыма Украине

Канада поддержит Украину в борьбе за возвращение аннексированного Россией Крыма.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Канады Стефан Дион, сообщает "Укринформа".

"Канада вместе с международными партнерами поддерживает Украину. Мы будем продолжать вместе с партнерами давить на Россию, чтобы заставить ее придерживаться международных обязательств относительно уважения к правам человека и украинского суверенитета и территориальной целостности", — сказал Дион.

По его словам, российское вторжение и незаконная аннексия Крыма привели к массовым нарушениям прав человека на полуострове. "Российская оккупация и агрессия привели к нарушениям прав человека, в том числе к незаконному захвату собственности, притеснений и ограничений свободы слова и собраний. Самопровозглашенная "власть" использует силу и запугивание, чтобы создать атмосферу нетерпимости, когда жители, которые высказывают взгляды, противоречащие российским, сталкиваются с дискриминацией и преследованием", — подчеркнул министр иностранных дел Канады.

Также министр добавил, что Канада "глубоко обеспокоена" этой ситуацией. "Россия демонстрирует откровенное пренебрежение к международному праву, в том числе Европейской конвенции о правах человека. Действия России продолжают подрывать мир и безопасность в регионе", — подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском Сенате предложили новый закон по борьбе с российской пропагандой.