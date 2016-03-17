Потасовка в Раде: депутаты подрались из-за закона о спецконфискации, опубликовано видео

Сегодня, 17 марта, в ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады Украины (ВРУ) во время обсуждения законопроекта о спецконфискации между народными депутатами возникла потасовка.

Так, группа парламентариев подбежала к Сергею Пашинскому — одному из авторов законопроекта — и вступила с ним в словесную перепалку. Во время ссоры один из депутатов толкнул Пашинского, пишет 112 Украина.

В свою очередь спикер Рады Владимир Гройсман призвал коллег к спокойствию.

Напомним, ранее политсила премьера Арсения Яценюка требовала рассмотреть вопрос возврата миллиардов беглого президента Виктора Януковича.



фото, видео: 112 Украина