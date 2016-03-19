Наша армия может освободить Донбасс за две недели, у боевиков нет сил для наступления — эксперт

19 марта 2016, 03:27

Тымчук отметил, что боевики боятся широкомасштабного наступления со стороны украинской армии. 

Силовики на Донбассе, иллюстрация

Украинская армия может освободить Донбасс за пару недель, а полномасштабного наступления со стороны России пока не ожидается.

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в эфире программы Право на владу на 1+1.

По его словам, "украинская армия имеет все для того, чтобы освободить Донбасс за считанные недели".

Он также подчеркнул, что "боевики это прекрасно понимают и поэтому боятся и надеются только на Россию, что Путин введет войска".

Тымчук также отметил, что боевики боятся широкомасштабного наступления со стороны украинской армии.

"Они понимают, в какой ситуации Россия, где экономический потенциал на сегодня это не то, что было два года назад, они понимают, под каким давлением Запада находится Путин. Боевики реально боятся наступления украинской армии", — считает депутат.

Тымчук также предупредил, что если ВСУ все-таки пойдут в наступление, то Путин может дать команду на ввод войск на Донбасс — в Ростовской области, где у него сосредоточено большое количество военных.

Также Тымчук уточнил, что несмотря на то, что ситуация на Донбассе сейчас находится в стадии обострения, полномасштабного наступления со стороны России пока не ожидается. Он также подчеркнул, что украинская армия сейчас способна дать отпор, пишет ТСН.

"По опыту боевых действий, начиная с самого начала событий на Донбассе, мы видели, что широкомасштабные наступательные действия боевики могут проводить только при условии, когда ударное ядро составляют подразделения регулярных вооруженных сил РФ. На сегодня мы не наблюдаем какого-то резкого увеличения численности российских военнослужащих", — сказал нардеп.

По его мнению, некомплект личного состава и техники у боевиков составляет 30-35% и их морально-психологическое состояние не позволяет выполнять задачи по масштабному наступлению.

Он также отметил, что наиболее напряженная ситуация в зоне АТО сейчас наблюдается на запад от Донецка — Авдеевка, Марьинка, Пески, Водяное.

По его словам, это связано с тем, что украинские военные взяли под свой контроль Ясиноватскую развязку.

"Нездоровый интерес боевиков к этому району понятен. Это практически рокада, которая позволяет перебрасывать силы и средства между Горловкой и Донецком", — отметил Тымчук.

При этом депутат отметил, что ситуация, которая складывается в районе Горловки, наиболее тревожная.

"Те подразделения, которые сегодня там находятся, через пару дней могут реально создать ударную группировку", — сказал Тымчук. 

Напомним, ранее командир батальона им. Джохара Дудаева чеченец Адам Осмаев заявлял, что к  концу 2016 года могут наступить благоприятные условия для освобождения оккупированного Донбасса.

видео: pravonavladu.tsn.ua

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Донбасс боевики Россия Путин Тымчук ВСУ
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