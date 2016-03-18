Готовится новый санкционный список против причастных к пыткам украинцев в РФ — Порошенко

Украина начала подготовку нового списка санкций против лиц, причастных к пыткам еще 11 украинских политзаключенных в России.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по гуманитарной помощи и ситуациям кризисного урегулирования Христосом Стилианидесом сегодня в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

"Приоритетной темой наших переговоров является также и координация усилий по организации международного давления на Россию, в том числе и со стороны ЕС с целью немедленного освобождения и возвращения в Украину незаконно удерживаемых лиц, украинских граждан, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова, Кольченко и других", — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что вчера в Брюсселе передал европейским партнерам проект так называемого "списка Савченко", который включает перечень лиц, причастных к преследованию Савченко.

"Мы договорились, что этот перечень будет внимательно изучен в европейских столицах на предмет введения дополнительных индивидуальных ограничительных мер от имени ЕС с координацией и поддержкой Украины", — добавил Порошенко.

"Однако мы этим не ограничимся, и на повестке дня подготовка нового списка санкций в отношении лиц, причастных к пыткам еще остальных 11 украинских политзаключенных", — отметил глава государства.

Напомним, ранее СМИ назвали имена российских руководителей, попавших в санкционный "Список Савченко".

Фото: Пресс-служба Президента.